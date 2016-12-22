В штабе Навального сообщили о нападении на агитпункт в Калининграде

В Калининграде напали на агитационный пункт сторонников политика и главы ФБК Алексея Навального в парке «Южный», сообщил агентству «Интерфакс» координатор местного штаба Егор Чернюк.
По его словам, агитационный пункт разгромили почти сразу после его установки. «Баннеры, которыми он был окружен, были повалены несколькими молодыми людьми, лица которых скрывали маски», — рассказал Чернюк. Он отметил, что в руках у нападавших были «ножи, которыми изрезали наглядную агитацию», после чего скрылись на автомобиле с замазанными грязью номерами. «На сторонников Навального они не нападали, при этом наши люди разбежались, испугавшись», — добавил координатор штаба.
Он отметил, что случившееся было снято на камеру. На место происшествия вызвали полицию. «По данному факту мы будем обращаться в полицию, чтобы было более серьезное разбирательство этой противоправной акции», — подчекнул Чернюк.