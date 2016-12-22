Работавших в посольстве США россиян примут в кадровый резерв МИД России

Обращения россиян, уволенных из дипучреждений США в России, принимаются в базу данных одного из филиалов Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД (ГлавУпДК), заявил агентству «Интерфакс» глава управления Алексей Изотов.

Как сообщил Изотов, обращения граждан принимаются филиалом ГлавУпДК — фирмой «Инпредкадры». Он уточнил, что специальной программы по данному конкретному случаю у управления нет, однако «обращения были». «Мы их [работавших в посольстве США российских граждан] приняли в кадровый резерв», — сказал Изотов, отвечая на вопрос агентства во время проведения 19-летних дипломатических игр.

Изотов пояснил, что фирма «Инпредкадры» является одним из пяти филиалов ГлавУпДК и охарактеризовал ее как «крайне успешное предприятие». В базу «Инпредкадров» входят переводчики, юристы, технический персонал — повара, официанты, секретари и другие. Изотов отметил, что «Инпредкадры» ценят, когда «высвобождаются» хорошие специалисты.

Ранее сообщалось, что 23 августа посольство США пообещало в срок сократить персонал диппредставительств в России. Уменьшить количество сотрудников Госдепартаменту МИД России предложил в конце июля. До 1 сентября оно должно уменьшиться до 455 человек. В их число входят работники посольства в Москве, генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Также с 1 августа российская сторона лишила США возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице в Москве. Это было сделано в ответ на введение дополнительных санкций в отношении России, а также в качестве реакции на неразрешенность вопроса о закрытых российских диппредставительствах в США.



