Посол Молдавии передал в Кишинев ноту об озабоченности России

Посол Молдавии в России Андрей Негуца передал властям в Кишиневе ноту, в которой изложена озабоченность России в связи с призывами вывести российские войска из Приднестровья, высказанными на уровне ООН. Информацию об этом, как передает «Интерфакс», подтвердил сам дипломат.

Негуца рассказал, что в своем послании передал содержание беседы, которая у него состоялась накануне с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Сергей Рябков накануне тезисно высказал точку зрения России и просил, чтобы я точно передал эту озабоченность правительству Молдовы, что я вчера и сделал через ноту. Мы не ставили задачу, что и как сделать. Решение уже будет в течение нескольких дней», — сообщил посол.

На встрече с Рябковым, по словам посла, ему была передана просьба о том, «чтобы Молдавия не настаивала на включении этого пункта (о выводе войск. — РБК) в повестку дня Генассамблеи ООН». Эту просьбу он передал в Кишинев, однако, отметил Негуца, реакции на нее пока не последовало.

Ранее молдавские дипломаты предложили вынести вопрос выводе российских сил из Приднестровья на саммит Генассамблеи ООН. Накануне посол Молдавии в Москве был вызван в российский МИД, где ему было выражено недовольство позицией Кишинева по этому вопросу.