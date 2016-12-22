WSJ узнала о расследовании в отношении Флинна по делу о переписке Клинтон

Спецпрокурор США по делу о вмешательстве Росссии в выборы президента США в 2016 году Роберт Мюллер расследует возможную причастность бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна к получению от хакеров доступа к электронной переписке Хиллари Клинтон во время президентской кампании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Следствие, по информации газеты, заинтересовалось ролью Флинна после того, как республиканский активист Питер Смит рассказал о своих попытках получить с помощью хакеров переписку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Переписка относится ко времени ее нахождения на посту Госсекретаря. Смит утверждает, что Флинн помогал ему в поиске писем, Сам Смит уточнил, что занимался этим как частное лицо. По сведениям газеты, двумя из пяти групп хакеров, с которыми Смит получил связь, были российские. Теперь следствие собирает данные о возможной причастности Флинна к попыткам заполучить переписку Клинтон.

В начале августа сообщалось, что ФБР запросило Белый дом передать в его распоряжение документы о бывшем советнике Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне. касающиеся его связей с турецким правительством во время президентской кампании в США в 2016 году. В частности, ФБР намерено проверить факты получения денег от турецкой стороны за дискредитацию имама Фетхуллаха Гюлена — политического противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Флинн ушел в отставку со своего поста 14 февраля после появления сведений о своей встрече с послом России в США Сергеем Кисляком. Их встреча произошла до того, как Дональд Трамп стал президентом США. По данным The Washington Post, Флинн обсуждал с российским послом тему смягчения антироссийских санкций. Бывший советник Трампа сначала отрицал наличие темы санкций в разговоре, однако затем признался, что не уверен, была ли она затронута, или нет.