Первый северокорейский туроператор в России оказался российским

Туроператор NKOREAN — полностью российская компания, получившая лицензию на выполнение туров в КНДР, корейской доли владения в ней нет, сообщила РБК в пятницу, 25 августа, директор по продажам NKOREAN Юлия Мухтасипова.

Сейчас NKOREAN находится в процессе регистрации в качестве туроператора в реестре по выездному туризму. «Продажи начнутся примерно через две недели, сейчас мы собираем запросы и заявки, анализируем, какой поток клиентов и к каким продуктам самый высокий интерес», — сказала Мухтасипова.

По ее словам, за день работы NKOREAN получила 50 заявок от клиентов, а сайт туроператора просмотрели 7 тыс. человек. Мухтасипова объяснила использованное на сайте описание компании как «официального туроператора по КНДР» ошибкой технических специалистов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина 25 августа сообщила «Интерфаксу» о том, что компания NKOREAN отсутствует в Едином федеральном реестре, также не приводится названия другого юрлица, которое владело бы этой фирмой. «Продажа турпакетов за рубеж турагентством противоречит отраслевому закону», — отметила Тюрина. По ее словам, компания продает туры уже больше месяца.

Накануне, 24 августа, сообщалось о том, что в России открылось первое туристическое агентство Северной Кореи — NKOREAN.

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, ассоциация готова информационно поддержать выход туроператора на российский рынок. По его словам, NKOREAN была основана в 2017 году и получила одобрение со стороны правительства КНДР. Компанию также будет поддерживать посольство КНДР в Москве.

Советник северокорейской дипмиссии Ким Сен Хун также гарантировал безопасность россиян во время пребывания в КНДР. Этому должен поспособствовать в том числе и ядерный потенциал страны. По словам дипломата, Северная Корея планирует ввести упрощенную процедуру выдачи виз для туристов из России. Так, срок их ожидания сократится с двух-трех недель до трех-пяти дней.

На вопрос о том, не постигнет ли россиян в КНДР судьба американского студента Отто Вомбиера, заключенного на 15 лет в тюрьму, Ким Сен Хун ответил, что гражданин США «сознательно нарушал наш закон».

Северокорейские власти задержали Вомбиера в январе 2016 года за кражу агитационного плаката. В марте 2016 года американец признал вину и был осужден на 15 лет тюрьмы. Власти КНДР 15 июня текущего года освободили студента «из гуманитарных соображений» и передали его США в состоянии комы. Представители Северной Кореи тогда заявляли, что Вомбиер впал в кому после того, как принял снотворное. Спустя пять дней, 20 июня, студент умер в американском медицинском центре Университета Цинциннати. По словам родителей Вомбиера, их сын погиб из-за «ужасного и мучительно жестокого обращения в Северной Корее».