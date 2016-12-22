Рогозин поделился написанной им песней о «настоящих женщинах»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал ссылку на музыкальный клип «Она не похожа на всех», к песне для которого он сам написал текст. В песне вице-премьер рассказывает о сложностях поиска настоящей любви.

Рогозин увлекается написанием стихов на досуге: как он пояснил ранее в интервью «Комсомольской правде», сочинение стихов помогает ему «преодолевать усталость и стрессы».

В этот раз песню на стихи вице-премьера исполнил певец Сергей Казак. Рогозин уточнил, что клип посвящается «настоящим женщинам».

Видео: Rokossovskiy Konstantin

В начале клипа идут кадры с модно одетыми девушками в клубах, на модных показах и светских мероприятиях. «Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку. Девушек золото губит, рубят голубки топориком ветку», — утверждает вице-премьер в своих стихах. Однако вторая часть песни посвящена другому типу женщин. При этом в видео демонстрируются кадры с девушками-военнослужащими, летчиками, учителями и спасателями.

Видео, ссылку на которое опубликовал Рогозин, размещено на аккаунте пользователя Rokossovskiy Konstantin на YouTube. На этом же канале есть другие клипы на стихи Рогозина и видео с его участием. Также один из клипов на канале, как утверждается в описании, был снят на стихи Татьяны Рогозиной (именно так зовут жену вице-премьера). Исполняет песню Государственный академический Кубанский казачий хор.

В конце июля, после того как молдавские власти отказали во въезде ряду российских артистов, направлявшихся в Приднестровье через Кишинев, Рогозин в своем Twitter ​опубликовал стихи о «главном молдавском Карабасе». В них вице-премьер рассказал о «мрачных рыцарях», которые «с бумажным кинжалом на русских артистов набросились роем», грозя «отравленным жалом». Позднее, 1 августа, стихи из Twitter политика исчезли. На следующий день власти Молдавии объявили Рогозина персоной нон грата из-за «оскорбительных заявлений» в адрес властей страны.