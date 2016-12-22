СКР установил причину смерти дежурившего на месте убийства Немцова

Волонтер Иван Скрипниченко, избитый на Большом Москворецком мосту, где находится организованный активистами мемориал политику Борису Немцову, умер в больнице от кардиомиопатии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Москве.

Ранее полиция начала проверку из-за избиения и смерти волонтера Ивана Скрипниченко. В правоохранительных органах пообещали возбудить дело, если связь между смертью Скрипниченко и нанесенным ему ударом будет доказана.

Нападение на волонтера произошло вечером 15 августа, в то время он нес дежурство на мосту. Неизвестный мужчина попытался заговорить со Скрипниченко. Активист отказался, и неизвестный ударил его кулаком в нос.

Скрипниченко доставили в больницу с переломом носа, однако после осмотра волонтер уехал домой. Через несколько дней он лег в больницу для исправления последствий перелома и скончался 23 августа.

По словам тещи волонтера, в последний раз он общался с семьей 22 августа. Как сообщил жене Скрипниченко лечащий врач, волонтеру вправили нос 22 августа, «но потом ему в столовой стало плохо». После этого он скончался в реанимации.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года суд приговорил экс-военнослужащего батальона внутренних войск «Север» Республики Чечня Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела — братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили 19, 16, 14 и 11 лет колонии соответственно.