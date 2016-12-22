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Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова
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Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова
Дело Серебренникова, 12:43
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Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку отправленного под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Оно размещено на сайте Союза кинематографистов.

Обращаясь к коллегам, Вырыпаев заявил, что арест Серебренникова «снова останется безнаказанным для той власти, которая управляет сегодня Россией».

«Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. И это <…> становится трагикомичным явлением. Ведь тем временем большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры», — написал Вырыпаев. Он отметил: «Сотрудничая с российской властью, мы обманываем сами себя и свою страну».

Видео: РБК

По мнению Вырыпаева, единственным выходом из сложившейся ситуации является «смена власти и изменение основной ценностной парадигмы, лежащей в основе жизнедеятельности этой страны». Он отметил, что не верит в путь насилия и считает единственным «оружием»  «формирование общественного мнения».

«И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину», — подчеркнул Вырыпаев. Он также призвал не «пожимать руки» другим представителям российской власти на камеру, не появляться на общих мероприятиях, не упоминать фамилию действующего президента в СМИ и «ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании».

«И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!» — подытожил Вырыпаев.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Петербурге и доставлен в Москву. Режиссер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) на 68 млн руб.

По версии следствия, речь идет о средствах, которые были выделены из бюджета в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа». Басманный суд Москвы 23 августа отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Сам режиссер назвал несправедливыми обвинения в свой адрес.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
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«То, что мне пытаются вменить хищение, абсолютно несправедливо. «Сотрудников, которые отвечали за экономическую часть, я никогда ни в чем не подозревал и не обвинял, ни о каких злоупотреблениях с их стороны я не знаю», — отметил Серебренников.

О своем намерении поручиться за режиссера заявили множество российских деятелей культуры, в том числе директор Большого театра Владимир Урин, поп-певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Федор Бондарчук и другие.
Теги: арест , Кирилл Серебренников , Хищение , Иван Вырыпаев
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