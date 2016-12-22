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СК возбудил уголовное дело по факту падения автобуса в море на Кубани
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СК возбудил уголовное дело по факту падения автобуса в море на Кубани
Общество, 10:19
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СК возбудил уголовное дело по факту падения автобуса в море на Кубани

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих, которых перевозил автобус, упавший в Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России со ссылкой на соответствующее поручение председателя СКР Александра Бастрыкина.

Как уточняется на сайте СК, ЧП произошло с сотрудниками компании «Таманьнефтегаз». Дело возбуждено седьмым следственным управлением ГСУ СК России по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту произошедшего у поселка Волна, сообщила РБК помощник руководителя управления Анна Терземан.

«На место выехал следователь», — добавила она, подчеркнув, что, по ее данным, уголовное дело еще не возбуждали.

Утром, 25 августа, в Керченский пролив упал автобус, который перевозил людей. ЧП произошло у строящегося пирса около поселка Волна Темрюкского района. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РБК, что узнали о происшествии в 8:07 мск.

По последним данным регионального МЧС, жертвами падения автобуса стали 14 человек, сотрудники МЧС спасли 24 человека. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Теги: Керченский пролив , Кубань , Автобус , Крымский мост
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