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Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
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Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
Общество, 07:27
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Клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа

Авиаперелет из Турции клиентов туроператора Ted Travel, который объявил о приостановке работы, будет организован с 25 августа. Об этом сообщили на горячей линии Ростуризма, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что туристам придется провести в гостинице в Турции один день за свой счет, однако в дальнейшем потраченные деньги будут компенсированы.

​Ted Travel приостановила свою работу в четверг, 24 августа, из-за невозможности исполнять обязанности перед клиентами. В компании объяснили такое решение низким спросом на путевки в Турцию, которые являются их основным туристским продуктом. Туроператор отметил, что спрос упал на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в стране.

​Ted Travel указал, что его финансовая ответственность застрахована в компаниях ​АО СО «Якорь» и АО «АСК «Инвестстрах» на 25 млн руб. в каждой. Клиентам необходимо обращаться для получения страхового возмещения в офисы этих страховых компаний, уточнял туроператор.

По оценке пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, в Турцию не смогут улететь 7,5 тыс. клиентов Ted Travel, которые оплатили путевки до конца сентября.

​Ранее, 23 августа, что у клиентов Ted Travel возникли проблемы с заселением. В Ростуризме сообщали о договоренности с туроператором о решении проблем с размещением.

Теги: Турция , туроператор , Ростуризм , Ted Travel
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