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В России открыли первое турагентство Северной Кореи
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В России открыли первое турагентство Северной Кореи
Политика, 15:40
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В России открыли первое турагентство Северной Кореи

Северная Корея открыла в России свое первое туристическое агентство NKOREAN. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов на пресс-конференции, посвященной выходу NKOREAN на российский рынок, сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность, я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно», — рассказал Головлев. Компания была основана в 2017 году, ее деятельность одобрена правительством Северной Кореи. Поддерживать работу NKOREAN также будет посольство КНДР в Москве.

В свою очередь, советник северокорейского посольства Ким Сен Хун сообщил, что КНДР гарантирует безопасность российских туристов. Он отметил, что этому также способствует ядерный арсенал страны.

«КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны», — заявил Ким Сен Хун. По его словам, ядерные силы Северной Кореи «полностью гарантируют безопасность и мир на Корейском полуострове».

Дипломат сообщил, что КНДР также намерена упростить процедуру выдачи виз для российских туристов. Срок их ожидания сократится с двух-трех недель до трех-пяти дней.

В ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос, какие гарантии будут предоставлены россиянам, что их не постигнет участь американского студента Отто Фридерика Вомбиера, осужденного в Северной Корее на 15 лет тюрьмы.

«Мы считаем, что любой турист должен уважать и соблюдать закон страны, которую он посещает. Он (Вомбиер) сознательно нарушал наш закон», — заявил в ответ представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир.

Вомбиер был задержан в январе в КНДР во время пятидневной туристической поездки за кражу агитационного плаката. В марте 2016 года он признал вину. Студента приговорили к 15 годам лишения свободы. Власти Северной Кореи 15 июня освободили Вомбиера «из гуманитарных соображений». Он был передан американской стороне в состоянии комы.

Власти Северной Кореи сообщали, что Вомбиер во время отбывания наказания заболел ботулизмом. Однако медики в США не нашли у него этого заболевания. В КНДР также заявляли, что студент впал в кому, после того как выпил снотворное.

Через несколько дней, 20 июня, Вомбиер скончался в медицинском центре Университета Цинциннати в США.

«К сожалению, ужасное и мучительно жестокое обращение, которое испытал наш сын в Северной Корее, привело к тому, что его смерть оказалась неизбежной», — заявляли тогда родители студента.

Теги: Россия , КНДР , туристическое агентство
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