Защита Серебренникова обжалует домашний арест

Защита обжалует домашний арест режиссера, основателя «Седьмой студии» и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, заявил адвокат Дмитрий Харитонов, сообщает корреспондент РБК.

«У нас есть на обжалование три дня, мы обязательно это сделаем», — сказал он.

​Ранее сообщалось, что 23 августа Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения Кириллу Серебренникову в виде домашнего ареста до 19 октября. Как сообщили РБК в суде, обвиняемый не имеет права общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме адвоката и родителей, пользоваться телефоном и интернетом, за исключением необходимости вызова экстренных служб. В то же время возможность посещения театра Серебренниковым оставлена на усмотрение следователя.

В среду, 23 августа, прошло заседание Басманного суда Москвы по делу о созданной Серебренниковым продюсерской компании «Седьмая студия» о хищении 68 млн руб. Эти средства государство выделило на поддержку современного искусства. Следственный комитет России ходатайствовал о домашнем аресте режиссера. Судья Елена Ленская ходатайство удовлетворила.



Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге во время съемок фильма. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организации хищения в особо крупном размере). Дело касается выделенных государством в 2011–2014 годах средств на реализацию культурного проекта «Платформа». Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы. Серебренников свою вину отрицает. Против задержания режиссера выступили многие деятели культуры.

Дело «Седьмой студии» возбуждено в 2015 году, его обстоятельства стали известны после обысков, в том числе в квартире Серебренникова в мае 2017 года. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» вывели и обналичили 200 млн руб. господдержки. В деле фигурируют также бывший директор «Гоголь-цент​ра» и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Режиссер Кирилл Серебренников проходил по делу свидетелем, теперь расхищение госсубсидии инкриминируют и ему.