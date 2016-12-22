Леонтьев усомнился в «адекватности» доклада о Сечине и Володине

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что у людей, которые составили доклад о риске ослабления позиций главы «Роснефти» Игоря Сечина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и бизнесмена Аркадия Ротенберга после выборов 2018 года, есть признаки «серьезного психического расстройства». Об этом Леонтьев рассказал РБК.

«Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу», —заявил Леонтьев РБК. Также пресс-секретарь «Роснефти» назвал «надуманными» аргументы главы «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко о причинах возможного снижения влияния Сечина после выборов 2018 года.

По его словам, аргумент о негативных последствиях иска против АФК «Система» для инвестиционного климата в России «вызывает подозрения в корыстных помыслах со стороны автора рейтинга». «Человек без корыстных помыслов и в здравом уме утверждать такого не может. Значит, он или душевно расстроен, или корыстно настроен», — подытожил Леонтьев в беседе с РБК.

Ранее в опубликованном докладе «Политбюро 2.0» компания «Минченко консалтинг» сообщила о том, что позиции Сечина, Володина и Ротенберга могут пошатнуться после проведения президентских выборов в 2018 году.

«Сечин, Володин и Ротенберг находятся в переходной зоне, есть риск их ослабления. Они могут перейти в статус кандидатов в члены Политбюро», — заявил РБК Евгений Минченко.

По мнению экспертов, Сечин в данный момент «находится на пике своего влияния». Вместе с тем, против него формируется «широкая элитная коалиция» в связи с «напористым управленческим стилем» главы «Роснефти». Так, Сечина критикуют за его выход за пределы собственной ответственности, финансовые результаты «Роснефти» и ее затратных международных проектов. К этому также относятся возможные негативные последствия иска против АФК «Система» для инвестиционного климата России. В докладе также отмечается, что арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева «стал примером нарушения негласных правил взаимоотношений».

Вместе с тем, Володин может потерять свое влияние из-за «фактического слияния всех парламентских партий в единую правящую пропутинскую коалицию», что «снижает влияние лидеров формально оппозиционных партий и значимость парламента как площадки, представляющей все общество».