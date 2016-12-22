Серебренников сообщил о 9-часовой поездке из Петербурга после задержания

Режиссера Кирилла Серебренникова после задержания везли девять часов на микроавтобусе из Санкт-Петербурга, после допроса в Следственном комитете (СК) в Москве его поместили в Изолятор временного содержания № 1 (ИВС) на Петровке. Об этом Серебренников рассказал телеканалу «Дождь».

По информации корреспондента телеканала, Серебренников находится в «стандартной трехместной камере» вместе с сокамерником, «человеком, подозреваемым в получении взятки». По словам режиссера, в Петербурге его задержали «практически на съемочной площадке». После этого он пробыл у следователей с 9:00 до 17:00. Режиссер отметил, что «следователи ведут себя вежливо».

Серебренников подчеркнул, что «поражен» предъявленным ему обвинением и считает его «удивительным». По словам режиссера, он не пропускал ни одной встречи со следователем по делу «Седьмой студии». Ранее Серебренников проходил по этому делу как свидетель.

Режиссер добавил, что его задержание было «показательным», так как он не видит смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов». Серебренников также сообщил, что после задержания он позвонил своему адвокату и коллегам, которым сказал «во что бы то ни стало» выпустить новый спектакль.

Ранее, 22 августа, Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, режиссера обвиняют в хищении не менее 68 млн руб.

По версии следствия, Серебренников и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин заведомо завышали число и стоимость мероприятий, которые проводили в рамках проекта «Платформа». Также следствие считает, что Серебренников и Итин заключали фиктивные договоры на якобы реализацию данных мероприятий. Кроме того, они предоставляли в Министерство культуры России планы по проведению мероприятий, на основании которых требовали финансирования из бюджета.

Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии», созданной Серебренниковым, вывели и обналичили 200 млн. руб. бюджетных средств. По делу «Седьмой студии» 23 мая в квартире Серебренникова проходили обыски.