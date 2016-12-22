Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых

Пресненский суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Кировской области Никите Белых на шесть месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Таким образом, Белых будет находиться под стражей до 4 февраля 2018 года. Адвокат бывшего кировского губернатора Марина Ярош заявила, что защита намерена обжаловать продление его ареста. Ярош сказала, что ее подзащитному «должна быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей». Она отметила, что во время рассмотрения дела Белых может находиться под домашним арестом в связи с обострением диабета и возникшими проблемами со зрением.

Белых обвиняется в двух преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан во время получения денег в июне 2016 года. Сначала его обвиняли в получении взятки в размере €400 тыс. за покровительство двум компаниям. Бывший губернатор обвинения отрицал и говорили, что эти средства были «внебюджетным финансированием» для развития Кирова. Затем Белых предъявили обвинение в получении еще одной взятки в размере €200 тыс. за «помощь предпринимателям».

В 2016 году адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов заявил, что у его подзащитного сахарный диабет и попросил перевести его под домашний арест, но суд отказал ему. В 2017 году защита экс- губернатора сообщала, что у него прогрессирует болезнь сустава, нарушена работа мозга и высокое давление. Также Белых пожаловался на ухудшение зрения.