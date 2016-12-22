Пятерым членам «банды ГТА» продлили арест на четыре месяца

Московский областной суд продлил арест пятерым членам «банды ГТА» на четыре месяца, до 28 декабря. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На заседании родственники попросили прекратить уголовное дело против трех умерших обвиняемых и выдать их трупы для захоронения. Суд решил отдать тела погибших родственникам, по поводу прекращения уголовного дела он решения не принял.

Кроме того, суд поручил провести психиатрическую экспертизу выжившему при попытке к бегству члену банды Хазратхону Додохонову. Такое решение было принято, потому что во время сопротивления сотрудникам правоохранительных органов он получил ранения, в том числе в голову, которые могут мешать ему адекватно воспринимать реальность.

В начале августа пятеро членов «банды ГТА» совершили попытку побега в здании Мособлсуда. В лифте они захватили оружие у конвоиров, но затем были обезврежены охраной в результате перестрелки. Трое подсудимых Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты на месте, а двое получили ранения. Один из них, Фазлетдин Хасанов, скончался 14 августа в больнице.

Фигурантами дела «банды ГТА» являются девять человек. Они нападали на водителей в Московской области, убивали их и похищали ценные предметы. Членов банды обвиняют в 17 убийствах, которые совершены в период с 2012 по 2014 год.