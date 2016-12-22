Президент Афганистана поблагодарил Трампа за новую стратегию Белого дома

Президент Афганистана Ашраф Гани поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за новую стратегию в отношении его страны, которая предполагает более активное участие американских военных в борьбе с экстремистами.

«Я благодарен президенту Трампу и всему американскому народу за поддержку», — сказал Гани. По его словам, Афганистан и США продолжат совместную борьбу с целью полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.

Глава Афганистана отметил, что новая стратегия США позволит укрепить силовые структуры страны и усилить «молодые ВВС Афганистана».

Другую оценку стратегии Трампа ранее дал представитель организации «Талибан» (запрещенной в России организации). По его словам, американцы должны вывести войска из Афганистана, иначе их ждет «продолжение джихада».