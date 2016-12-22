На Украину отправилась первая партия угля из США

На Украину из американского порта Балтимор отправилась первая партия энергетического угля из США, говорится на странице посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

Уголь, как говорится в сообщении, отправлен в рамках соглашения между украинской «Центрэнерго» и американской компанией XCoal. Оно было подписано 20 июня между президентом Украины Петром Порошенко и представителями администрации Белого дома, во время визита украинского лидера в Вашингтон. По информации диппредставительства, в торжественной церемонии отправки американского энергетического угля участвовал посол Украины в США Валерий Чалый. С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра торговли США Израэл Эрнандес, помощник министра энергетики США Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

В сообщении посольства подчеркивается, что США стали надежным источником поставок угля на Украину, после того как «Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе». В диппредставительстве отметили, что МИД страны работает с американскими партнерами над «повышением энергетической» безопасности Украины, «стабильности функционирования энергетического сектора и содействия притоку иностранных инвестиций».

Президент Украины Петр Порошенко посетил Вашингтон с официальным визитом в конце июня. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил о готовности продавать Украине «миллионы и миллионы тонн угля». В то же время стало известно, что США за год увеличили цену угля для Украины почти втрое — с $71 за тонну до $206 за тонну. С января по март 2016 года США поставили Украине 355 тыс. т, а за первые три месяца 2017 года — 866 тыс. т.