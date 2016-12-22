Испанские полицейские застрелили организатора теракта в Барселоне

Испанские полицейские ликвидировали главного подозреваемого в совершении и организации теракта в Барселоне 17 августа, говорится в сообщении полиции Каталонии в Twitter.

Как говорится в сообщении, был застрелен Юнес Абуяакуб — «автор» атаки, фото которого было ранее опубликовано испанскими правоохранителями. До этого МВД Испании уже упоминало о ликвидации Абуякуба в числе четырех уничтоженных террористов — уроженцев Марокко в возрасте от 17 до 22 лет. Трое из них были убиты в городе Камбрильс. 19 августа испанская полиция отчиталась об уничтожении всех подозреваемых в нападении в Барселоне.

Юнес Абуяакуб был убит в каталонском местечке Субиратс. Других подробностей ликвидации полиция не сообщила.

Теракт в Барселоне произошел 17 августа. Микроавтобус выехал на пешеходную часть бульвара Рамбла и сбил находящихся там людей. Водитель оставил автомобиль и скрылся. В результате этой атаки погибли 14 человек, более 130 пострадали. Вечером того же дня в курортном городе Камбрильс близ Барселоны при попытке задержания террористов на КПП в районе порта произошел теракт. Спасаясь от погони, автомобиль с террористами перевернулся, находившиеся в нем выбежали на улицу и напали на людей. Полиция открыла огонь по нападавшим, четверо террористов были уничтожены. Также были ранены семь человек.