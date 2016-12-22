Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на шести участках

Пожар в Ростове локализован на шести из девяти участков, заявил «РИА Новости» начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

Он отметил, что тушение осуществляется на девяти участках, на трех из которых работы по локализации пожара продолжаются.

В сообщении ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что работам по локализации пожара мешает «сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка».

Как сообщили ТАСС в МЧС, пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что днем в центре Ростова-на-Дону в жилом доме на улице Театральной вспыхнул пожар. В ГУ МЧС по Ростовской области выразили опасения, что пожар может распространиться по центру города. В центре Ростова из-за пожара было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов (11 домов 2-этажные и 14 – жилые одноэтажные) и распространился на площадь более 10 тыс. кв. м. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны бедствия эвакуированы более 500 человек. Для пострадавших при пожаре открыт пункт помощи.

За медицинской помощью обратились 25 человек, трое из них, по данным ГУ МЧС по региону, госпитализированы.

В тушении пожара, по данным спасателей, участвуют семь вертолетов Ми-6 и Ми-8 и пять вертолетов Росгвадии. Также в борьбе с огнем задействован пожарный катер «Вьюн», с которого осуществляется дозаправка пожарных автомобилей. К тушению пожара, как сообщили в ГУ МЧС по области, в общей сложности привлечены 253 единицы техники и около 600 человек личного состава.