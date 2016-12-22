Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на шести участках

Пожар в Ростове локализован на шести из девяти участков, заявил «РИА Новости» начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.
Он отметил, что тушение осуществляется на девяти участках, на трех из которых работы по локализации пожара продолжаются.
В сообщении ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что работам по локализации пожара мешает «сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка».
Как сообщили ТАСС в МЧС, пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что днем в центре Ростова-на-Дону в жилом доме на улице Театральной вспыхнул пожар. В ГУ МЧС по Ростовской области выразили опасения, что пожар может распространиться по центру города. В центре Ростова из-за пожара было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов (11 домов 2-этажные и 14 – жилые одноэтажные) и распространился на площадь более 10 тыс. кв. м. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны бедствия эвакуированы более 500 человек. Для пострадавших при пожаре открыт пункт помощи.
За медицинской помощью обратились 25 человек, трое из них, по данным ГУ МЧС по региону, госпитализированы.
В тушении пожара, по данным спасателей, участвуют семь вертолетов Ми-6 и Ми-8 и пять вертолетов Росгвадии. Также в борьбе с огнем задействован пожарный катер «Вьюн», с которого осуществляется дозаправка пожарных автомобилей. К тушению пожара, как сообщили в ГУ МЧС по области, в общей сложности привлечены 253 единицы техники и около 600 человек личного состава.
В 2010 году из-за аномально жаркого лета пожары бушевали в 22 регионах страны и затронули в том числе и жилые массивы. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, сгорели около 2,5 тыс. домов, погибли 60 человек.
В мае 2012 года в деревне Разгуляевка Красноярского края сгорели 14 жилых домов, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В результате возгорания 13 жителей деревни остались без крова.
В мае 2012 года четыре двухэтажных и пять одноэтажных зданий сгорели в Архангельске. Без жилья и имущества остались около 300 человек, при этом пострадавших не было.
В апреле 2013 года в комплексе «Грозный-Сити» сгорело высотное здание, в котором велись отделочные работы. Избежать жертв удалось только по причине того, что дом еще не был заселен. Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Уже в октябре того же года высотка была восстановлена.
В апреле 2014 года в деревне Черемхово в Иркутской области сгорели 18 домов. Сообщалось, что возгорание возникло из-за проблем с электропроводкой. В результате пожара пострадала одна женщина, 64 человека остались без жилья.
В апреле 2015 года пожарами было уничтожено более 1,2 тыс. домов в Хакасии. В результате стихийного бедствия погибли 15 человек, еще более 600 пострадали. В качестве причины возгорания называлось сжигание прошлогодней сухой травы. Глава Хакасии на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору отмечал, что ситуация была аномальной — в течение часа загорелась практически вся республика.
В мае 2017 года в городе Канск Красноярского края возникший на лесопилке пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра перекинулся на жилые дома. Погибли два человека, огнем было уничтожено 52 жилых дома.