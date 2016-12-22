Путин передал Жвачкину папку с жалобами и пожелал успехов на выборах

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным, который рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. В конце Путин передал Жвачкину папку с вопросами, которые направили жители области на «Прямую линию» с президентом. Стенограмма рабочей встречи с Жвачкиным опубликована на сайте Кремля.
Путин пояснил, что Жвачкин «сам и увидит, о чем идет речь». Президент добавил, что обратил внимание на жалобы на задержки по зарплате на Томском заводе измерительной аппаратуры. Другой темой жалоб стало ветхое жилье. Одна из жительниц написала президенту, что власти обещали переселить ее в новую квартиру в 2008 году, но этого так и не случилось.
«Я Вас прошу разобраться с этим конкретным случаем, разобраться и мне доложить. Хорошо?» — спросил Путин. Губернатор пообещал разобраться и доложить.
«А что касается выборов и работы в будущем — желаю вам успехов», — добавил Путин.
Перед тем как передать жалобы жителей, президент заключил, что «в целом регион развивается достаточно интенсивно».
Жвачкин был назначен врио главы региона в феврале. Он возглавляет Томскую область с 2012 года, в 1990–2000-х годах он работал гендиректором «Томскгаза», президентом «Востокгазпрома» и гендиректором «Кубаньгазпрома». Жвачкин как глава региона является президентом ФК «Томь».