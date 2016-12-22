Полиция опубликовала фото подозреваемого в наезде на людей в Барселоне

Полиция Каталонии опубликовала фото водителя, совершившего наезд на пешеходов 17 августа. Об этом говорится в Twitter ведомства.
Ранее сообщалось, что испанские власти установили личность водителя фургона, въехавшего в толпу в Барселоне. Им оказался Юнес Абуяакуб, ранее названный МВД Испании в числе уничтоженных террористов. 19 августа испанская полиция отчиталась о том, что уничтожила всех подозреваемых в нападении в Барселоне.
Теракт произошел в Барселоне на бульваре Рамбла 17 августа. Водитель скрылся с места преступления. В результате нападения погибли 14 человек, более 130 пострадали. В тот же день произошла атака в курортном городе Камбрильсе близ Барселоны. Сотрудники полиции пытались задержать террористов на КПП пункте близ местного порта. Автомобиль не остановился, в результате погони он перевернулся. Из него выбежали террористы и напали на прохожих. Полиция открыла огонь на поражение. Были ранены семь человек, четверо террористов были ликвидированы.