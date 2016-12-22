Три столичные больницы заподозрили в сговоре с фармацевтической компанией

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила три московские больницы в сговоре с фармацевтической компанией «Фарм-проект » для поддержания цен в ходе торгов. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Как говорится в сообщении, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №68 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» заключили с компанией «антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах».
В ФАС рассказали, что также служба подозревает в картеле «Фарм-проект» и «Веста Фарм», которые участвовали в торгах на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. По данным антимонопольной службы, обе компании заранее определяли, кто станет победителем аукциона, и только создавали видимость конкуренции. Кроме того, они допускали снижение начальной максимальной цены контракта во время аукциона не более чем на 2,5%.
«Участники торгов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения, а именно ООО «Фарм-проект» и ООО «Веста Фарм» подозреваются в картеле с целью поддержания цен на 426 аукционах, проведенных на территории пяти субъектов РФ в 2015–2016 годах общей суммой свыше 644 млн руб.», — уточнил РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.