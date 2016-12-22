СМИ узнали о несогласии правительства ставить акцизные марки на пиво

Введение федеральных акцизных марок для пива и пивных напитков является «избыточным администрированием», которое создаст дополнительные нагрузки для пивоваров. Об этом замглавы Минфина Илья Трунин написал в письме от 13 июля к депутату Госдумы Николаю Гончару, сообщает газета «Известия».

«Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции», — указывается в письме Трунина (письмо есть у газеты).

В нем также указывается, что эти меры приведут к повышению спроса на крепкий алкоголь. Также рост цен и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий, пишет замглавы Минфина.

По словам Трунина, власть в настоящий момент обладает достаточным набором инструментов для контроля за производством и оборотом пива.

Ранее Трунин сообщал о том, что пиво необходимо маркировать с использованием современных методов, включая специальные чипы. Вместе с тем в конце июля в Минфине газете заявили, что «позиция ведомства изменилась, поскольку вопрос был рассмотрен более внимательно».

В начале июня вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что правительство поддерживает идею маркировать пиво. Однако представитель вице-премьера заявил «Известиям», что в правительстве нет предложений о специальных марках для пива. По словам собеседника агентства, в аппарате правительства будут опираться на мнение Минфина по данному вопросу.

В пивоваренной компании «САН ИнБев» газете сообщили, что эффективность акцизных марок неочевидна, и привели в пример значительное количество контрафактного крепкого алкоголя, который также имеет на себе маркировку.