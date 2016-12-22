Москвичи смогут записаться к врачу через Telegram

Жители Москвы смогут записываться на прием в поликлиники с помощью специального сервиса в Telegram. Об этом говорится в сообщении мэрии Москвы.

Для москвичей был создан бот в Telegram с адресом @MosUslugiBot. Чтобы записаться на прием, необходимо указать свою дату рождения и номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). После этого пользователь сможет посмотреть уже созданные записи и создать новую.

«С помощь телеграм-бота пользователи могут спланировать визит к участковому терапевту и другим врачам первичного звена: урологу, оториноларингологу, офтальмологу или хирургу. Горожане должны выбрать желаемое время приема из тех вариантов, которые в ответном сообщении предложит электронный помощник. Затем робот дважды напомнит о забронированном времени посещения: за день и за два часа до приема», — рассказали в мэрии.

С прошлого года для москвичей также работает бот-библиотекарь @MosBibliotekaBot. С его помощью жители столицы могут найти ближайшую к их дому библиотеку и оставить отзыв о ее работе. Также в нем можно узнать о планах по экранизации литературных произведений и ознакомиться с топом самых запрашиваемых книг за месяц.

В мае мессенджер Telegram запустил функцию оплаты товаров через чат-ботов. С ее помощью продавцы и поставщики услуг могут предлагать свои товары прямо в мессенджере. В чат-боте можно также и оплатить свою покупку.