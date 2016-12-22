Арно отказалась комментировать свое участие в передачах «Первого канала»

Телеведущая телеканала «Дождь» Татьяна Арно в беседе с РБК отказалась прокомментировать информацию о появлении на «Первом канале» телепередачи с ее участием.

«Я не комментирую эту информацию», — заявила Арно.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, пояснил, что на «Первом канале» появится передача «культурного формата» с Татьяной Арно. «Такой формат с Арно рассматривается, и съемки проходили летом. Но выйдет ли это в новом сезоне, пока вопрос», — сказал собеседник РБК.

О том, что на «Первом канале» появится передача с Татьяной Арно, сообщало издание Life. По его данным, Арно станет ведущей шоу с рабочим названием «Афиша». В программу будут включены обзоры театральных спектаклей, кинопремьер, выставок и других событий культурной жизни страны. Также, как отмечало издание, в каждом выпуске будет принимать участие знаменитость, которую Арно будет интервьюировать.

Издание Ura.ru сообщало, что «Первый канал» планирует закрыть четыре программы: «Первую студию», «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Контрольная закупка».

Пресс-служба телеканала в беседе с РБК опровергла информацию о закрытии. «Мы понимаем, что новости о «Первом канале» люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию», — сообщили в пресс-службе.