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В Госдуме заявили о движении Европы к «здравому смыслу» по поводу санкций
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В Госдуме заявили о движении Европы к «здравому смыслу» по поводу санкций
Политика, 13:50
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В Госдуме заявили о движении Европы к «здравому смыслу» по поводу санкций

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РБК, что Европа «качнулась в сторону здравого смысла» по вопросу санкций. Таким образом он прокомментировал реакцию европейской стороны на принятый конгрессом США закон о расширении антироссийских санкций.

Слуцкий отметил, что пока преждевременно говорить о содержании ответа ЕС, пока это «очень деликатная материя», но реакция ЕС «однозначно должна последовать», о чем заявили в Еврокомиссии.

​​По его словам, от Евросоюза Москва ждет «адекватный ответ», так как большинство стран объединения тоже пострадали от принятия ограничительных мер. «Не исключаю, что наши ответные действия могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС. Мы находимся сейчас в контакте с очень многими европейскими политиками, парламентариями», — уточнил председатель думского комитата.

Палата представителей конгресса США 25 июля проголосовала за ужесточение антироссийских санкций. Проект закона оформлен в виде поправок, в него также вошли санкции против Ирана и КНДР. По словам экспертов РБК, ограничительные меры против этих двух стран поддерживает президент США Дональд Трамп, что повышает шансы на принятие закона. 28 июля документ поддержал и сенат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможное принятие США такого законопроекта «печальной новостью» для международной торговли и международных отношений. Он уточнил, что пока не намерен оценивать законопроект, который еще не приняли.

Теги: США , Евросоюз , Санкции , Госдума России
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