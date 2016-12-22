Алексей Учитель пожаловался главе МВД Москвы на бездействие РФПЛ

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель направил жалобу (есть у РБК) начальнику московского МВД Олегу Баранову на бездействие главы Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина и сотрудников полиции, проверявших зрителей перед матчем «Спартак» — «Локомотив». Об этом РБК сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

Во время столичного дерби 14 июля футбольные фанаты вывесили баннеры против еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда» и «публично выражали свои религиозные, политические, идеологические взгляды среди большого количества людей», говорится в жалобе. Болельщики вывесили плакаты с надписями: «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». По мнению Учителя, эта акция направлена против него и носит дискриминационный, оскорбительный характер, а те, кто вывешивал баннеры, были «купленными».

Сотрудники полиции и глава РФПЛ Прядкин продемонстрировали бездействие при подготовке к матчу, говорится в жалобе. По мнению режиссера, полицейские должны были пресечь проведение несанкционированного митинга в ходе матча на стадионе «Локомотив».

В связи с этим Учитель попросил МВД возбудить дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Учитель также просит «установить причастных к организации и совершению правонарушений», а также полицейских, не пресекших эти действия. Кроме того, должна быть опрошена депутат Госдумы Наталья Поклонская, считает Учитель. В своей жалобе режиссер указывает, что Поклонская, выступающая против показа фильма «Матильда», в день матча поддержала болельщиков на своей странице в Facebook — это, по мнению режиссера, указывает на «заказной» характер акции.

«Болельщики прислали на почту [фотографии]. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!» — написала Поклонская.

26 июля Учитель пожаловался президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко на поведение болельщиков во время матча «Спартак» — «Локомотив».«Депутату стоит зарубить себе на носу слова президента [Владимира] Путина о том, что в Олимпийской хартии прямо говорится о недопустимости использования спортсменов в политических целях», — говорится в жалобе.

Ранее Поклонская заявила, что более 40 тыс. человек из России и других стран рассказали об оскорблении своих религиозных чувств из-за фильма.​ Поклонская дважды просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». Первый запрос она сделала по обращению организации «Царский крест», которая обвинила фильм в антирелигиозной пропаганде, во второй раз она просила ведомство проверить сценарий и финансирование фильма.