В США предъявили обвинение россиянину в отмывании денег через биткоины

Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение 38-летнему россиянину Александру Виннику в отмывании средств через операции с криптовалютой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния.

В сообщении указывается, что Винник использовал для махинаций биржу криптовалют BTC-e. Винника также обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). Из них около 306 тыс. биткоинов были выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки. Всего на бирже было сосредоточено 70% всей мировой торговли криптовалютой.

«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Своими действиями он доказал, что он воровал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — передаются в сообщении слова главы уголовного розыска Налогового управления США Дона Форта. Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс.