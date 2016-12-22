Союз страховщиков предложил решение проблемы с покупкой ОСАГО в Крыму

Российский союз страховщиков (РСА) утвердил механизмы решения доступности ОСАГО в Крыму и в Севастополе. Об этом говорится в сообщении РСА, поступившем в РБК.

Союз страховщиков сначала обеспечит дополнительными бланками полисов ОСАГО компании, которые захотят работать на Крымском полуострове. «Наша система по обеспечению бланками стимулирует страховщиков активнее включаться и развивать свои продажи», — цитирует пресс-служба слова президента РСА Игоря Юргенса. Он добавил, что есть страховщики, которые изъявили желание работать в Крыму.

Также Юргенс отметил, что автовладельцы смогут купить ОСАГО по интернету с помощью системы е-ОСАГО Гарант. Юргенс добавил, что союз сделает так, чтобы крымчане без сбоев заключали договоры в электронной форме.

Глава РСА напомнил, что Российский союз страховщиков за последние две недели зафиксировал «проблемы с доступностью «автогражданки» на Крымском полуострове. Он отметил, что Крым и Севастополь — регионы «особого внимания для всей страны». «Поэтому страховое сообщество приняло решение имеющимся набором внутренних инструментов исправить ситуацию», — сказал президент РСА.

В сообщении РСА также говорится, что с 2017 года в Крыму заключили 23 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. В союзе отметили, что в 2016 году было заключено 778 договоров. Также страховой полис для автомобиля можно приобрести и у «обычного агента», который может продать ОСАГО компании, которая не работает в Крыму, но для этого у страховщика должны быть представительства в каждом регионе России.

О том, что в Севастополе проблемы с оформлением ОСАГО, сообщил в понедельник, 24 июля, депутат Госдумы от фракции «Единой России» Дмитрий Белик. Он рассказал, что после обращений крымчан он сам попытался оформить страховку на полуострове, но у него ничего не получилось. Белик посетовал, что одна из компаний перестала работать в Крыму, вторая сказала, что не может гарантировать выплаты на полуострове и придется ехать «на материк», а у третьей закончились бланки.



Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал РБК, что в Крыму стоят очереди желающих оформить полис, потому что одна из крупных страховых компаний сократила продажи, но полисы в Крыму продолжают оформлять.