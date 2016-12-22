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Москалькова призвала дать девушкам право проходить срочную службу в армии
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Москалькова призвала дать девушкам право проходить срочную службу в армии
Политика, 12:33
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Москалькова призвала дать девушкам право проходить срочную службу в армии

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России женщинам необходимо предоставить право проходить срочную службу в армии. Об этом она заявила на форуме «Территория смыслов на Клязьме», передает «Интерфакс».

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом», — сказала российский омбудсмен. Она сказала, что ущемлять стремление россиянок пройти военную службу «неправильно».

Москалькова подчеркнула, что Российская армия стала сильнее, чем была десять лет назад, но все еще остаются некоторые проблемы. Омбудсмен привела в пример отсутствие индексации зарплат военнослужащих. Она подчеркнула, что их заработная плата снижается.

Также, по мнению уполномоченного по правам человека, в России «обижены» вдовы военнослужащих, которые погибли, исполняя свои служебные обязанности. «Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию», — сказала Москалькова.

В 2012 году Москалькова, будучи депутатом от «Справедливой России», предлагала присылать девушкам, которые достигли совершеннолетия, повестки с предложением служить в армии. Но, в отличие от мужчин, женщины не будут военнообязанными, а у них будет право выбрать пойти служить по призыву или нет.

Как полагала Москалькова, такая система будет привлекать девушек в армию. Она отмечала, что с помощью женщин в Российской армии могут быть созданы медицинские или психологические службы, которые, по мнению Москальковой, сделают службу в армии «гуманнее».

Также депутат предлагала предоставить женщинам-военнослужащим льготы, как в израильской армии, когда девушки могут ночевать не в казарме, а дома, а затем приходить на службу. Также их служба оплачивается и у них есть право поступать в высшие учебные заведения на льготных условиях. Кроме того, девушки в израильской армии получают профессию во время прохождения военной службы.

Теги: срочная служба , Татьяна Москалькова , Армия
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