В «Югре» объяснили иск к Банку России

Отстраненный от должности решением ЦБ председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев объяснил иск к Банку России. Его слова передала РБК представитель Инна Чурилова.

«Впервые в истории российской банковской системы была остановлена работа действующего банка, у которого не было никаких признаков несостоятельности», — сказал Шиляев. Он отметил, решение ЦБ ввести временную администрацию и объявление моратория на выплаты было незаконным. Бывший председатель правления сказал, что, когда Банк России ввел временную администрацию, у «Югры» «не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций».

По словам Шиляева, банк «выполнял все нормативы» и проводил все операции без задержек, а на его счетах и в кассах были средства «в достаточном количестве». «Решения о вводе временной администрации и объявления моратория на выплаты были незаконны, поэтому я надеюсь, что суд примет нашу сторону», — заявил бывший председатель правления «Югры».

О том, что «Югра» направила в Арбитражный суд Москвы иск к Центральному банку России, стало известно в понедельник, 24 июля. Банк потребовал признать решение ЦБ по отношению к банку незаконным. Как рассказала РБК пресс-секретарь Арбитражного суда Москвы Елена Фортунатова, иск от «Югры» был зарегистрирован 24 июля.

Банк России 10 июля ввел в банке «Югра» временную администрацию и трехмесячный мораторий на выплату средств кредиторам. Свое решение ЦБ объяснил тем, что у банка «неустойчивое финансовое положение», а его деятельность угрожает «интересам его кредиторов и вкладчиков». Кроме того, Банк России заподозрил руководство «Югры» в манипуляциях со вкладами и обратился в правоохранительные органы. Как рассказал РБК зампред ЦБ Василий Поздышев, ЦБ обнаружил в отчетности банка признаки недостоверности и возможного вывода его активов.



Президент Югры» Алексей Нефедов в беседе с РБК заявил, что банк не занимался выводом средств, а его отчетность соответствует нормам. Он также сообщил, что «все» привлеченные банком средства были вложены в компании секторов рынка в России.

В свою очередь, Генеральная прокуратура 19 июля опубликовала на своем сайте заявление, в котором ведомство называет решение ЦБ в отношении банка «Югра» «безосновательным», так как банковский регулятор во время проверки не обнаружил нарушений в деятельности банка. «Таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО «Банк «Югра» отсутствуют», — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе ЦБ РБК заявили, что получили протест прокуратуры на решение по «Югре». Банк России рассмотрит его и выразит свою позицию, сказал собеседник РБК.