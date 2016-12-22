«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили Land Rover

Сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка» будут внедрять в мультимедийную систему InControl Touch автомобилей Jaguar Land Rover, говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в РБК.

Первой моделью Land Rover, на которой можно будет использовать указанные приложения, станет Range Rover Velar. В Роcсии автомобиль появится в продаже осенью 2017 года.

Сервисы на данный момент находятся на завершающих этапах тестирования. «Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны для скачивания на смартфон в магазинах Apple/Android по мере их реализации», — говорится в сообщении.

Ранее компания внедрила «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Стор» в мультимедийную систему Toyota Camry Exclusive, до этого навигационный сервис встроили в Honda.

В марте «Яндекс» и АтоВАЗ подписали меморандум о намерениях по совместной разработке «мультимедийных систем нового поколения», в том числе развлекательных и навигационных сервисов. Компания собирается адаптировать свои приложения для мультимедийных систем АвтоВАЗа. Автопроизводитель, со своей стороны, планирует устанавливать на основную часть автомобилей Lada мультимедиасистемы с сервисами «Яндекса».

Речь идет о геолокационных приложениях «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки». В компании сообщили, что в машинах могут также появиться «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Радио», голосовые технологии и «Яндекс.Браузер».

По словам представителя компании, «Яндекс» готов интегрировать свои сервисы как в мультимедийные Android-системы автомобилей, так и адаптировать их под другие операционные системы, в том числе Apple Car Play и Android Auto.