Эрдогана удивило требование США объяснить покупку Турцией С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недоумение после того, как США потребовали его объяснить возможность покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Haberler.

«Почему покупка российских С-400 вызывает такое беспокойство? Каждая страна принимает необходимые меры для обеспечения безопасности. Мы много раз обращались к США по схожему вопросу, но не достигли успеха. Мы начали строить планы насчет С-400. Наши ведомства проводят переговоры и мы сделаем этот шаг» — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил о том, что Турция должна объяснить, почему она планирует приобрести российские С-400. Об этом сообщало «РИА Новости». «Турция — союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений. Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это», — сообщил Дэвис.

Накануне председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд усомнился в том, что сообщения о покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 соответствуют действительности. «Об этом сообщали СМИ, однако это неверно. Они не покупали системы С-400 в России», — сказал генерал. В то же время он отметил, что США обеспокоены возможным приобретением Анкарой С-400.«Это было бы для нас поводом для беспокойства, если бы они сделали это, однако пока этого не произошло», — заявил Данфорд.

В мае источник РБК, близкий к Кремлю, рассказал о том, что Россия предложила Турции приобрести С-400 стоимостью $500 млн за дивизион. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к Минобороны. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, речь шла о продаже четырех дивизионов. «Турция не может себе этого позволить, либо ей придется брать у России кредит. А Анкара не хочет быть настолько зависимой от Москвы, — заявил собеседник РБК.

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение в 2007 году. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, на дальности до 60 км. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.