Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные возле входов на Храмовую гору в Иерусалиме после протестов мусульман. Об этом сообщает газета Haaretz.

По словам израильского чиновника, присутствовавшего на совещании кабинета безопасности, рамки металлоискателей «будут заменены видеокамерами», которые позволят обеспечить безопасность посетителям Храмовой горы.

Чиновник отметил, что кабинет безопасности выделил полиции Израиля и министерству общественной безопасности 100 млн шекелей для создания новой системы безопасности. Также чиновник заявил, что полиция усилит свое присутствие на Храмовой горе и будет пресекать возможные конфликты. Чиновник подчеркнул, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы.

Ранее спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал урегулировать кризис в Иерусалиме, возникший из-за введения новых мер безопасности на Храмовой горе, до пятницы 28 июля.

«Опасности будут только возрастать, если мы придем к пятничной молитве без разрешения кризиса. Они могут вызвать катастрофические последствия далеко за стенами Старого города, далеко за пределами Израиля и Палестины, и даже Ближнего Востока» — отметил Младенов.

Король Иордании Абдалла II в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху также призывал его убрать рамки металлоискателей с Храмовой горы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил о том, что установление властями Израиля металлодетекторов возле мечетей на Храмовой горе «являются ошибочными и ведут страну к изоляции».

Новые меры безопасности на Храмовой горе были приняты после того, как в середине июля три человека открыли огонь по полицейских возле Храмовой горы в Иерусалиме, которая одинаково почитается как иудеями, так и мусульманами. В результате стрельбы погибли двое полицейских. Нападавшие были убиты.

Введенные меры безопасности вызвали волну протестов среди мусульман. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина замораживает контакты с Израилем на всех уровнях. Он подчеркнул, что это продлится до тех пор, пока израильские власти не отменят принятые меры против мечети Аль-Акса.

Представители «ближневосточного квартета», членами которого являются Россия, США, ЕС и ООН также выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликтов и насилия на Храмовой горе. «Квартет» «осуждает проявление насилия» и выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время столкновений у Храмовой горы, и пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим» — говорилось в сообщении, размещенном на сайте Госдепа США.