Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,41 59,14 EUR Нал. 70,36 68,96 USD Бирж. 60,01 +0,65 EUR Бирж. 69,87 +0,64 USD ЦБ. 59,66 +0,72 EUR ЦБ. 69,47 +0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 ММВБ 1931,75 +0,34% РТС 1013,69 -1,09% Brent 48,71 +1,63% DJIA 21513,17 -0,31% Nasdaq 6410,81 +0,36% FTSE 7377,73 -1,01%
Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе
Лента новостей
«Нормандская четверка» договорилась о реализации Минских договоренностей 01:25, Политика Конгрессмен предложил запретить служащим останавливаться в отелях Трампа 01:02, Политика Рисунок Дональда Трампа выставили на аукцион за $9 тыс. 00:44, Политика В ООН призвали урегулировать кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме 00:10, Политика Корпоративные облигации стали основным источником фондирования компаний 00:00, Финансы Большинство российских предприятий одобрили укрепление рубля 00:00, Экономика В США обнародовали показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди 24 июл, 23:55, Общество Генсек ООН осудил взрыв террориста-смертника в Кабуле 24 июл, 23:38, Политика В Москве от «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем 24 июл, 23:19, Общество Цукерберг поспорил с Маском о «фундаментальной угрозе» человечеству 24 июл, 23:13, Технологии и медиа «Почта России» назвала похитителя посылок в Ростове-на-Дону 24 июл, 22:56, Общество Почему усиление мер безопасности спровоцировало волнения в Иерусалиме 24 июл, 22:45, Политика Минпромторг ответил на идею запретить продажу «мерзавчиков» на кассах 24 июл, 22:37, Общество Автостраховщики сообщили о проблемах с оформлением ОСАГО в Севастополе 24 июл, 22:25, Финансы Контролирующий акционер «Черкизово» продал часть доли испанской компании 24 июл, 22:12, Общество СМИ сообщили о ликвидации в Ираке «заместителя» главаря ИГ 24 июл, 22:04, Политика Скидка на колеса: как работают новые программы льготного автокредитования 24 июл, 21:57, Деньги Bloomberg узнал о плане Deutsche Bank вывести из Великобритании €300 млрд 24 июл, 21:45, Финансы Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Южной Дакоте 24 июл, 21:33, Общество Эск-глава штаба Путина назвал расследования в отношении него заказными 24 июл, 21:23, Общество Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Честера Беннингтона 24 июл, 21:19, Общество «Вертолеты России» не попали в топ-100 оборонных компаний 24 июл, 21:14, Политика СМИ сообщили о взрыве метана на шахте в Кемеровской области 24 июл, 20:44, Общество Встречу Путина с детьми посмотрели в интернете 6 млн человек 24 июл, 20:43, Политика Российские корпорации получили прямой выход на денежный рынок 24 июл, 20:36, Финансы Лавров заявил о загнавших себя на «высокий забор» американских политиках 24 июл, 20:06, Политика Новак заявил о возможности заместить продукцию Siemens на рынке России 24 июл, 20:04, Экономика Дело о растрате 2 млрд руб. в «Моем Банке» вернули в Следственный комитет 24 июл, 19:50, Общество
Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе
Политика, 01:57
0
Израиль пошел на уступки после протестов мусульман по Храмовой горе

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные возле входов на Храмовую гору в Иерусалиме после протестов мусульман. Об этом сообщает газета Haaretz.

По словам израильского чиновника, присутствовавшего на совещании кабинета безопасности, рамки металлоискателей «будут заменены видеокамерами», которые позволят обеспечить безопасность посетителям Храмовой горы.

Чиновник отметил, что кабинет безопасности выделил полиции Израиля и министерству общественной безопасности 100 млн шекелей для создания новой системы безопасности. Также чиновник заявил, что полиция усилит свое присутствие на Храмовой горе и будет пресекать возможные конфликты. Чиновник подчеркнул, что Израиль намерен сохранить статус-кво Храмовой горы.

Ранее спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал урегулировать кризис в Иерусалиме, возникший из-за введения новых мер безопасности на Храмовой горе, до пятницы 28 июля.

«Опасности будут только возрастать, если мы придем к пятничной молитве без разрешения кризиса. Они могут вызвать катастрофические последствия далеко за стенами Старого города, далеко за пределами Израиля и Палестины, и даже Ближнего Востока» — отметил Младенов.

Король Иордании Абдалла II в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху также призывал его убрать рамки металлоискателей с Храмовой горы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре сообщил о том, что установление властями Израиля металлодетекторов возле мечетей на Храмовой горе «являются ошибочными и ведут страну к изоляции».

Новые меры безопасности на Храмовой горе были приняты после того, как в середине июля три человека открыли огонь по полицейских возле Храмовой горы в Иерусалиме, которая одинаково почитается как иудеями, так и мусульманами. В результате стрельбы погибли двое полицейских. Нападавшие были убиты.

Введенные меры безопасности вызвали волну протестов среди мусульман. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина замораживает контакты с Израилем на всех уровнях. Он подчеркнул, что это продлится до тех пор, пока израильские власти не отменят принятые меры против мечети Аль-Акса.

Представители «ближневосточного квартета», членами которого являются Россия, США, ЕС и ООН также выразили обеспокоенность в связи с эскалацией конфликтов и насилия на Храмовой горе. «Квартет» «осуждает проявление насилия» и выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время столкновений у Храмовой горы, и пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим» — говорилось в сообщении, размещенном на сайте Госдепа США.

Теги: Израиль , Храмовая гора , Кризис
Главное
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях Политика
Главное
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях Политика
Большинство российских предприятий одобрили укрепление рубля Экономика
Порошенко сообщил Путину, Макрону и Меркель о «кровавых» днях в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку