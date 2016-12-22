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NYT рассказала о признании представителем Трампа искажения его позиции
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NYT рассказала о признании представителем Трампа искажения его позиции
Политика, 08:43
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NYT рассказала о признании представителем Трампа искажения его позиции

Новый глава ​по связям с общественностью администрации президента США Энтони Скарамуччи сообщил, что неверно представил журналистам позицию Дональда Трампа по вопросу новых санкций против России. Об этом со ссылкой на главу PR-службы сообщает газета The New York Times.

Речь идет о законопроекте, предполагающем введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее, как подчеркивает газета, в своем интервью телеканалу CNN Скарамуччи заявил, что Дональд Трамп еще не принял решение, поддерживать ли законопроект. «Это лишь мой второй или третий день на работе. Я думаю, он [Трамп] собирается в ближайшее время принять такое решение», — сказал глава службы.

При этом в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что американский президент поддерживает новую версию законопроекта о санкциях в отношении России. Она отметила, что первоначальная версия законопроекта «была написана плохо», однако, по ее словам, администрация смогла внести «необходимые изменения».

Редакция The New York Times попросила Скарамуччи объяснить, чья позиция больше соответствует действительности, на что получили письменный ответ главы PR-службы. «Мой недочет. Следуйте тому, что говорит Сара [Сандерс], для меня это новая информация», — написал Скарамуччи. Представители Белого дома заявили газете, что пока Дональд Трамп воздерживается от публичных обещаний о поддержке нового законопроекта, в действительности администрация президента «не видит других вариантов».

Как сообщает издание, доработанный вариант законопроекта будет рассмотрен в конгрессе уже во вторник, 25 июля.

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​Первоначальная версия законопроекта о новых санкциях, направленных против России и Ирана, была одобрена сенатом 15 июня, однако дальнейшее его прохождение застопорилось в палате представителей. 12 июля в палату представителей внесли новую версию документа, в том числе появилась уступка и в части документа о полномочиях президента в решении вопроса о санкциях.

Теги: США , антироссийские санкции , Дональд Трамп , Энтони Скарамуччи
Главное
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