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NYT ответила на обвинения Трампа в срыве попытки уничтожить главаря ИГ
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NYT ответила на обвинения Трампа в срыве попытки уничтожить главаря ИГ
Политика, 21:46
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NYT ответила на обвинения Трампа в срыве попытки уничтожить главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп ошибся, заявив, что газета The New York Times (NYT) сорвала попытку США убить лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» аль-Багдади. Об этом говорится в статье, опубликованной в NYT.

​Дональд Трамп обвинил The New York Times в срыве попытки США убить главаря ИГ 23 июля. «Их больная повестка дня считается выше национальной безопасности», — заявил он. Про какую именно публикацию шла речь американский президент не уточнил. Журналист Politico заявляла, что после высказывания Трампа NYT обратилась в Белый дом с просьбой уточнить, о каком материале издания он говорил.

Автор статьи «Как Трамп ошибся, говоря, что The New York Times сорвала попытку убить главаря ИГ» предполагает, что заявление Трампа, возможно, стало ответом на материал телеканала Fox News, который был опубликован 21 июля. В нем приводятся слова руководителя командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас о том, что американские военные были «особенно близки» к главарю ИГ после ликвидации в 2015 году Абу Сайяфа, который отвечал, в частности, за поставки нефти и газа с захваченных месторождений, а также за финансовые операции ИГ.

Кроме того, удалось получить много ценной информации о лидере группировки, отмечал он. «К сожалению, через неделю информация просочилась в известную газету, что привело к срыву захвата» лидера Аль-Багдади, сказал Томас. Fox News предположил, что он говорил о материале The New York Times, который был опубликован 8 июня 2015 года. «В нем подробно рассказывается, как американские разведывательные службы «добывали ценную информацию», — отмечает телеканал.

Автор статьи «Как Трамп ошибся, говоря, что The New York Times сорвала попытку убить главаря ИГ» подчеркнул, что Томас не говорил, что речь шла именно о The New York Times.

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Также автор подчеркивает, что «информация, опубликованная в пресс-релизе Пентагона более чем за три недели до статьи The New York Times и распространенная многими другими СМИ, предупредила бы аль-Багдади о том, что США допрашивают важного члена ИГ, который знал о его недавнем местонахождении». «Кроме того, данные в статье The New York Times от 8 июня были получены от членов правительства США, которые знали, что эта информация будет опубликована», — подчеркнул автор.​

Теги: ИГ , The New York Times , Дональд Трамп , главарь
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