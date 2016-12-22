В Мосуле попала под обстрел корреспондент агентства Sputnik

Корреспондент арабской редакции агентства Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел на западе города Мосул в Ираке, говорится в сообщении на сайте агентства.

Вместе с ней под обстрел попал иракский военный, которые сопровождал корреспондента, отмечает агентство. В результате случившегося Нурредин получила синяки, а военнослужащий был серьезно ранен, пишет Sputnik. «Он получил пять выстрелов в ногу и лишился пальца», — приводит агентство слова Нурредин.

Она уточнила, что инцидент произошел во время съемки разминирования района рядом с мечетью Аль-Нури. «У нападавшего была винтовка типа М16, он находился в маленькой комнате с отверстием в крыше в здании начальной школы в старой части Мосула», — рассказала она.

По словам Нурредин, нападавший продолжал стрелять после того, как она вместе с иракским военным спрятались в сгоревших машинах на заднем дворе школы. «Корреспондент предположила, что на них напал снайпер», — пишет агентство.

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