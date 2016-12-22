Порошенко пригрозил Кремлю ужесточением санкций против России

Во время телефонных переговоров в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко планирует потребовать прекращения огня в Донбассе. Если это требование не будет исполнено, он будет добиваться усиления санкций против России, написал политик на своей странице в Facebook.

Свое сообщение он сопроводил фотографией с подписью «Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение». «Во время телефонной конференции в «нормандской формате», которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиления санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита «Большой семерки», — написал Порошенко.

Телефонные переговоры «нормандской четверки» с участием России, Германии, Франции и Украины должны пройти 24 июля. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. До этого Петр Порошенко рассказал, что по итогам телефонных переговоров может быть организован саммит участников «нормандской четверки».

В начале июля, после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Петр Порошенко сообщил, что глава Госдепа гарантировал ему сохранение санкций в отношении России. В то же время президент Украины заявил, что сам заинтересован в снятии санкций с Москвы, поскольку этот вопрос связан с «освобождением украинской территории».