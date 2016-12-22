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Представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку
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Представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку
Политика, 21:27
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Представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал свою отставку в Twitter.

«Для меня было честью и привилегией служить вместе с Дональдом Трампом для этой удивительной страны. Я продолжу свою работу до конца августа», — написал Спайсер в своем Twitter.

О том, что Спайсер подал в отставку, сообщил Reuters. По информации газеты The New York Times, это случилось из-за несогласия с назначением на должность главы Белого дома по связям с общественностью финансиста Энтони Скарамуччи из Нью-Йорка.

Президент США Дональд Трамп предложил этот пост Скарамуччи 21 июля, сообщает газета. Спайсера, по данным знакомого с ситуацией источника NYT, попросили остаться на своем посту. В ответ официальный представитель Белого дома заявил, что считает назначение Скарамуччи «серьезной ошибкой».

Сегодня о том, что Скарамуччи может быть назначен на пост директора по связям с общественностью администрации главы США со ссылкой на двух представителей Белого дома сообщала газета The Washington Post. Бывший глава подразделения Майк Дубке подал в отставку в мае. По информации Bloomberg, 53-летний Скарамуччи занимался привлечением средств на нужды штаба Трампа во время предвыборной кампании. Также он занимал несколько официальных постов, в том числе был послом в Парижской организации экономического сотрудничества и развития.

Спайсер на своей должности отметился несколькими конфликтами с американскими СМИ. В частности, в феврале на неформальный брифинг в Белом доме не допустили представителей CNN и The New York Times, а число мероприятий для журналистов было сокращено.
Теги: США , Белый дом , отставка , Шон Спайсер
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