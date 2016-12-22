Минсельхоз предложил включить мясокостную муку в продуктовое эмбарго

Минсельхоз предложил правительству ввести ограничения на поставки мясокостной муки из стран, которые ввели санкции против России. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает «Интерфакс».

«Насколько я знаю, да, уже (предложение внесено в правительство. — РБК). Рассматриваем расчеты. Там важно посмотреть баланс рынка, соответствие стандартам. Будем изучать», — сказал Дворкович.

В мае стало известно, что Минсельхоз планирует ограничить импорт мясокостной муки из стран ЕС. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мука используется для производства кормов для животных. По словам собеседника агентства, муку планируют поставлять из стран Южной Америки и Новой Зеландии.

Тогда же Ассоциация производителей кормов для домашних животных, в которую входят Mars (бренды Pedigree и Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) и Aller Petfood написали письмо замглавы Минсельхоза Евгению Непоклонову. В письме авторы заявили, что прекращение поставок мясокостной муки из Европы приостановит работу ряда площадок, приведет к сокращению 700 работников и снизит рынок кормов на треть.

По мнению авторов письма, 50% ежегодно используемой производителями муки приходится именно на страны ЕС. Остановка поставок муки также может привести к полному прекращению экспорта продукции России в страны СНГ и дальнего зарубежья. В свою очередь, это грозит потерями в 5 млрд руб. в год для федеральных и региональных бюджетов.

В начале июля Аркадий Дворкович заявил, что Минсельхоз действительно предложил ввести эмбарго на мясокостную муку. «Я про одну позицию слышал — мясокостная мука, субпродукт мясной», — сказал Дворкович. По данным «Коммерсанта», объем импорта мясокостной муки в 2016 году составил около 90 тыс. т, а объем внутреннего производства — 366,4 тыс. т.