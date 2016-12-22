Кисляка выдвинули кандидатом на пост сенатора в Совете Федерации

Посол России в США Сергей Кисляк выбран кандидатом на пост сенатора от Республики Мордовия в Совете Федерации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков, говорится в сообщении его пресс-службы, поступившем в РБК. Волков в пятницу, 21 июля, был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Республики Мордовия.



По словам врио главы республики, в случае его победы на выборах представителем региона в Совете Федерации может стать Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов или глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Волков отметил, что перед формированием списка кандидатов он провел ряд консультаций. Говоря о Кисляке, врио главы Мордовии назвал его «настоящим патриотом Родины», который «всю свою жизнь посвятил защите интересов государства и народа России». «Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — сказал Волков.

В пятницу, 21 июля, РБК со ссылкой на источники в верхней палате Федерального собрания сообщал, что после выборов 10 сентября из Совета Федерации уйдут 14 сенаторов, в том числе, зампредседателя комитета по экономической политике Виктор Рогоцкий, Николай Петрушкин от Мордовии и Алексей Чекалин от Удмуртии. Как рассказали собеседники агентства, некоторые кандидаты на их места уже определены. Так, источники говорили, что место Петрушкина займет Кисляк. В 2017 году полномочия заканчиваются у 23 сенаторов, из них продления смогли добиться семь человек, сообщали источники РБК и «РИА Новости».

Кроме того, в совет могут прийти бывшие губернаторы, отправленные в отставку. РБК стало известно, что это могут быть экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын, бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев, а также возглавлявший Новгородскую область Сергей Митин.



Как рассказал РБК источник, близкий к руководству Удмуртии, врио республики Александр Бречалов выдвинул на должность сенатора главу Россотрудничества Любовь Глебову, чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова и главного федерального инспектора республики Дмитрия Мусина.