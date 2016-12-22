Спецпредставитель президента США заявил об освобождении Ракки на 30%

Сирийский город Ракка на 30% освобожден от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГ Бретт Макгурк.

«Новые данные по Ракке: террористы ИГ окружены и осаждены. Город очищен на 30%. Демократические силы Сирии наступают с четырех направлений», — написал Макгурк. Ракка считалась «столицей» ИГ в Сирии.

По данным командующего коалиционными силами на севере Сирии, генерала Джозефа Фотела, освобождение Ракки может занять несколько месяцев. Фотел заявил, что боевики находятся на хорошо укрепленных позициях и курдским формированиям будет трудно выбить их оттуда, несмотря на то, что курды смогли в течение недели занять пригороды Ракки.

Правительственная армия Сирии 16 июля освободила несколько нефтяных месторождений в провинции Хомс и подошла к городу Аль-Сухна. В случае захвата города армия Башара Асада сможет выйти на дорогу до Дейр-эз-Зора — последнего крупного населенного пункта в Сирии, подконтрольного боевикам ИГ. Также армия Асада продолжила наступление на востоке провинции Хама, где пытаются выбить окруженных боевиков.