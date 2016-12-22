Спецпредставитель Путина назвал Россию «киберслоном»

Спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских заявил, что Россия является «киберслоном» и «великой кибердержавой». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия, показывает, что мы — боевой слон, киберслон, что мы действительно великая держава, несмотря на многие недоделки в этой области» — заявил Крутских.

Крутских выразил обеспокоенность тем, что не все необходимое электронное оборудование производится в России. Однако Крутских подчеркнул, что страна «формирует родное киберзамещение западных гаджетов». Спецпредставитель президента заявил, что через год-полтора Россия «сможет похвалиться» техническими новинками, добавив, что их «немало уже и сейчас». «Нельзя только на иностранном оборудовании быть кибердержавой, это не та отрасль» — подытожил Крутских.

В июне президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что власти России осознают исходящую от западного программного обеспечения и оборудования «угрозу» и предпринимают действия по обеспечению безопасности страны.

По его словам, Россия еще с 90-х годов считала, что «холодная война закончилась» и поэтому не видела необходимости создавать дополнительные меры защиты, так как Россия стала «органичной частью мирового сообщества». Путин также отметил, что российских компьютерных разработок «практически не было».

«Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд — и «железо», и программное обеспечение. У нас очень много и европейского оборудования, и американского» — сказал президент. Он подчеркнул, что западное ПО используется также в спецслужбах и в Минобороны.

«Но в последнее время мы начали осознавать эту угрозу и, конечно, задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность» — заявил Путин. Он добавил, что Россия уже предпринимает определенные шаги по вопросам кибербезопасности.

