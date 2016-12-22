Сын Трампа выступит в сенате США в рамках слушаний по «российскому делу»

Сын президента США Дональда Трампа выступит в сенате США в рамках расследования дела о связях с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, помимо Дональда Трампа-младшего, в сенате также заслушают зятя и советника президента США Дареда Кушнера, а также главу его предвыборной компании Пола Манафорта.

Планируется, что Дональд Трамп-младший выступит в сенате 26 июля. По данным агентства, сына президента США спросят о его встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в рамках предвыборной кампании отца.

​​Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой прошла во время президентской кампании 2016 года в США. Об этом 9 июля сообщила газета The New York Times 9 июля.

Позже Трамп-млашдший опубликовал свою переписку с посредником в организации встречи и рассказал, что поводом для контакта с российским адвокатом было предложение российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова, который пообещал предоставить информацию, связанную с Хиллари Клинтон. В переписке указывалось, что информация исходила от «генпрокурора России».

Сын президента в интервью Fox News назвал встречу «пустой тратой времени» и подчеркнул, что не извлек из нее ничего полезного. Он отмечал, что в ходе беседы речь шла о запрете в России усыновления детей родителями из США, которое было принято в ответ на «закон Магнитского». В Белом доме подтвердили тему встречи.