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ЦБ ответил на протест из-за введения временной администрации в «Югре»
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ЦБ ответил на протест из-за введения временной администрации в «Югре»
Финансы, 21:06
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ЦБ ответил на протест из-за введения временной администрации в «Югре»

Центральный Банк России получил протест Генеральной прокуратуры на решение ЦБ о моратории на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и введение в нем временной администрации. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы ЦБ.

«Мы подтверждаем получение протестов. В соответствии с установленным порядком Банк России рассмотрит данные протесты и подготовит позицию в сроки, определенные протестами», — сказал собеседник РБК.

Как говорится в заявлении Генеральной прокуратуры, опубликованном 19 июля, Банк России принял решение в отношении «Югры» безосновательно», потому что ранее ЦБ во время проверок не выявлял нарушений в деятельности «Югры». «Таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО Банк «Югра» отсутствуют» — сказал он.

В прокуратуре отметили, что банк «Югра» — это «финансово устойчивая кредитная организация», у которой есть «необходимый запас ликвидности» и «достаточное количество» средств, чтобы вести свою деятельность. В прокуратуре предупредили, что введение временной администрации в банке нанесет ущерб федеральному бюджету в размере 170 млрд руб, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, а также способствует ухудшению инвестиционного климата и ускорит процессы инфляции.

Банк России 10 июля ввел в «Югре» временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, так как посчитал, что у кредитного учреждения «неустойчивое финансовое положение» и в его деятельности есть угрозы «интересам его кредиторов и вкладчиков». Кроме того, ЦБ заподозрил руководство банка в манипуляции со вкладами и обратился в правоохранительные органы, сообщал РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева. Он рассказал, что также были обнаружены «признаки недостоверности» в отчетности «Югры» и возможного вывода его активов.

В свою очередь, президент «Югры» Алексей Нефедов в беседе с РБК опроверг подозрения ЦБ и заявил, что банк не выводил свои средства, а его отчетность соответствует нормам. Он добавил, что «все привлеченные средства» были вложены в компании секторов рынка в России.

Теги: Банк России , Генпрокуратура , временная администрация , «Югра»
Главное
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в «Югре» Финансы
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