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В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень
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В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень
Политика, 19:47
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В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень

Авторы резонансного законопроекта о создании администраций соцсетей для борьбы с ложными постами приняли решение о переносе законопроекта на осень. Об этом РБК сообщил один из его авторов, единоросс Сергей Боярский.

Ранее депутат не исключал, что первое чтение инициатива пройдет еще до конца этой сессии. «Мы не успеем просто [доработать законопроект] c учетом замечаний правового управления Госдумы. У нас есть 30 рабочих дней, чтобы внести все необходимые изменения в текст еще до первого чтения. И мы в спокойном режиме будем его дорабатывать, посоветуемся с экспертами», — сказал депутат.

При этом он вновь подчеркнул, что отзываться законопроект не будет. «Концепция закона сохранится», — отметил Боярский.

Как сообщалось ранее, на текущую версию законопроекта поступил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Кроме того, юридические замечания к тексту проекта закона были и у правового управления Госдумы, и у думского комитета по информполитике.

Накануне, 18 июля, ​комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять этот законопроект в первом чтении. О том, что законопроект может пройти первое чтение до конца этой сессии, ранее говорил и председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Боярский и Альшевских предлагают ввести термин «оператор социальной сети». По их​ задумке, операторы должны взять на себя роль управляющих органов для борьбы с недостоверной информацией в соцсетях.

Депутаты-единороссы предложили обязать их в 24 часа «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. Определить, кто будет выступать таким «оператором» на территории России в случае принятия законопроекта, должны будут как российские, так и зарубежные соцсети.

Теги: законопроект , социальные сети , Государственная дума
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