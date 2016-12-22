Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,33 58,88 EUR Нал. 68,48 67,85 USD Бирж. 58,97 -0,21 EUR Бирж. 67,95 -0,45 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1951,89 +0,21% РТС 1043,13 +0,45% Brent 49,49 +1,62% DJIA 21601,98 +0,13% Nasdaq 6381,37 +0,58% FTSE 7430,91 +0,55%
В Еврокомиссии заявили о возможном лишении Польши голоса в Совете ЕС
Лента новостей
Полиция будет останавливать автобусы с уставшими водителями 19:52, Общество Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров 19:51, Экономика В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень 19:47, Политика Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в «Югре» 19:39, Финансы В форме от Анастасии Задориной нашли кроссовки Adidas и турецкие сумки 19:30, Бизнес СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России 19:03, Бизнес Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети 19:00, Бизнес Цифровая экономика вошла в список направлений стратегического развития 18:58, Экономика «Система» пожаловалась в Кремль на действия судьи по иску «Роснефти» 18:57, Бизнес Метро Петербурга назвало сроки создания службы транспортной безопасности 18:50, Общество Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд руб. 18:31, Бизнес До потери мантии: за что лишают статуса российских судей 18:29, Мнение МВД начало проверку после акции «Левого блока» у здания Роскомнадзора 18:10, Общество «Манчестер Сити» согласовал трансфер футболиста «Реала» за €35 млн 18:03, Спорт МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов 18:00, Общество Естественная убыль населения России выросла почти втрое 17:59, Общество Путин поручил заняться вопросом о бесплатных лекарствах льготникам 17:47, Политика В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда 17:44, Общество «МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года 17:40, Общество Госдума одобрила идею сажать на 15 лет за склонение детей к суициду 17:36, Политика Британские власти перенесли срок повышения пенсионного возраста на 7 лет 17:24, Экономика В Думу перевнесут законопроект об удалении ложных постов в соцсетях 17:24, Политика «Рособоронэкспорт» выведет на мировой рынок сверхдальний дрон-шпион 17:14, Бизнес Сотрудников Госдумы обучат по программе «Письменная деловая русская речь» 17:07, Политика Порошенко побывал на линии разграничения Грузии и Южной Осетии 17:06, Политика Издатели учебников попросили ФАС проверить Министерство образования 17:03, Общество Девять сенаторов уйдут из Совета Федерации в сентябре 17:00, Политика В Омске судью в отставке заподозрили в махинациях с материнским капиталом 16:59, Общество
В Еврокомиссии заявили о возможном лишении Польши голоса в Совете ЕС
Политика, 19:56
0
В Еврокомиссии заявили о возможном лишении Польши голоса в Совете ЕС

Еврокомиссия может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС, если Варшава проведет судебную реформу. Об этом заявил первый вице-председатель Европейской комиссии Франц Тиммерманс, передает Reuters.

«Мы подходим очень близко к тому, чтобы применить статью семь», — сказал он. Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия навряд ли примет такое решение в течение следующей недели.

Как указано в седьмой статье Договора о Европейском союзе, члены ЕС и его органы могут «констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения» одним из членов союза принципов ЕС, которые являются общими для всех государств-членов. Перед тем как обвинить члена ЕС в нарушении, Европейский совет направит потенциальному «нарушителю» рекомендации.

Как отмечает Reutets, сначала Еврокомиссия попросит членов ЕС подтвердить, что законы, которые приняты в Польше, нарушают верховенство права. В случае если большинство европейских стран подтвердят нарушения, они пошлют свои рекомендации по исправлению ситуации. И только в том случае, если Варшава никак на это не отреагирует, против нее будут введены санкции.

По мнению Тиммерманса, подобные поправки представляют угрозу принципу верховенства права. Он заявил, что таким образом польское государство будет «полностью» контролировать судебную систему.

Разделение ветвей власти на исполнительную и судебную власть является фундаментальным демократическим принципом в Европейском союзе, отмечает Reuters. По мнению консервативной польской политической партии «Закон и справедливость», новая реформа необходима, чтобы суды были подотчетны государству и служили народу Польши, а не «элите».

На прошлой неделе польский сейм принял закон, по которым 15 из 25 членов Национального судебного совета, который является главным судебным органом, выбирается парламентом, большинство которого занимает партия «Закон и справедливость». Как сообщает DW, президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать законопроект о судебной реформе, который был принят сеймом. Польский лидер подчеркнул, что необходимо реформировать польские органы юстиции, но реформы должны быть «разумными».

Дуда заявил, что отказывается подписывать закон в данной редакции. Он отметил, что Национальный судебный совет не может быть «подчинен одной единственной партии, одной единственной группе». Дуда предложил в качестве альтернативы выбирать членов совета большинством в три пятых голосов депутатов, чтобы в голосовании принимали участие все партии.

Реформа Конституционного суда Польши была начата в 2016 году. Речь шла об изменении порядка принятия решений. По новым правилам, для того чтобы суд принял решение, достаточно присутствие 11 судей из 15. Также они обязаны рассматривать дела в хронологическом порядке, таким образом, суд не может повлиять на политическую ситуацию в стране. В марте Конституционный суд признал данную реформу неконституционной, но премьер-министр Польши Беата Шидло отказалась одобрить публикацию его решения, а без нее постановление суда не вступило в силу.

Теги: Еврокомиссия , Польша , реформы
Главное
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в «Югре» Финансы
Материалы по теме
Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников Политика
МИД пригрозил «последствиями» Польше в случае сноса советских памятников Политика
В Польше началась эвакуация 10 тыс. человек из-за бомбы времен войны Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку