В Еврокомиссии заявили о возможном лишении Польши голоса в Совете ЕС

Еврокомиссия может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС, если Варшава проведет судебную реформу. Об этом заявил первый вице-председатель Европейской комиссии Франц Тиммерманс, передает Reuters.



«Мы подходим очень близко к тому, чтобы применить статью семь», — сказал он. Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия навряд ли примет такое решение в течение следующей недели.

Как указано в седьмой статье Договора о Европейском союзе, члены ЕС и его органы могут «констатировать существование явной угрозы серьезного нарушения» одним из членов союза принципов ЕС, которые являются общими для всех государств-членов. Перед тем как обвинить члена ЕС в нарушении, Европейский совет направит потенциальному «нарушителю» рекомендации.

Как отмечает Reutets, сначала Еврокомиссия попросит членов ЕС подтвердить, что законы, которые приняты в Польше, нарушают верховенство права. В случае если большинство европейских стран подтвердят нарушения, они пошлют свои рекомендации по исправлению ситуации. И только в том случае, если Варшава никак на это не отреагирует, против нее будут введены санкции.

По мнению Тиммерманса, подобные поправки представляют угрозу принципу верховенства права. Он заявил, что таким образом польское государство будет «полностью» контролировать судебную систему.

Разделение ветвей власти на исполнительную и судебную власть является фундаментальным демократическим принципом в Европейском союзе, отмечает Reuters. По мнению консервативной польской политической партии «Закон и справедливость», новая реформа необходима, чтобы суды были подотчетны государству и служили народу Польши, а не «элите».

На прошлой неделе польский сейм принял закон, по которым 15 из 25 членов Национального судебного совета, который является главным судебным органом, выбирается парламентом, большинство которого занимает партия «Закон и справедливость». Как сообщает DW, президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать законопроект о судебной реформе, который был принят сеймом. Польский лидер подчеркнул, что необходимо реформировать польские органы юстиции, но реформы должны быть «разумными».

Дуда заявил, что отказывается подписывать закон в данной редакции. Он отметил, что Национальный судебный совет не может быть «подчинен одной единственной партии, одной единственной группе». Дуда предложил в качестве альтернативы выбирать членов совета большинством в три пятых голосов депутатов, чтобы в голосовании принимали участие все партии.

Реформа Конституционного суда Польши была начата в 2016 году. Речь шла об изменении порядка принятия решений. По новым правилам, для того чтобы суд принял решение, достаточно присутствие 11 судей из 15. Также они обязаны рассматривать дела в хронологическом порядке, таким образом, суд не может повлиять на политическую ситуацию в стране. В марте Конституционный суд признал данную реформу неконституционной, но премьер-министр Польши Беата Шидло отказалась одобрить публикацию его решения, а без нее постановление суда не вступило в силу.

