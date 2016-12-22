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«Дочка» «Ташир» вложит 30 млрд руб. в медцентры
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«Дочка» «Ташир» вложит 30 млрд руб. в медцентры
Бизнес, 09:23
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«Дочка» «Ташир» вложит 30 млрд руб. в медцентры

«Дочка» группы компаний «Ташир» — компания «Ташир медика» — намерена инвестировать в медицинские проекты до 30 млрд руб. Эти деньги будут распределены между восемью-десятью проектами, развитием которых будет заниматься компания. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер «Ташир медики» Арсен Галстян.

Среди проектов, в которые будет вкладывать свои средства копания, — сеть диагностических центров (планируемый объем инвестиций — до 12 млрд руб.), специализированный стационар с высокотехнологической медицинской помощью и реабилитацией на территории Сколково (до 15 млрд руб.), а также медицинские интеграторы и «проекты медицины будущего».

Под «медициной будущего» в компании понимают телемедицину, большие данные и искусственный интеллект. В качестве объекта инвестиций «Ташир медика» изучает ​медицинские IT-компании — например, разработчиков госпитальных информационных систем (ГИС) с электронной картой пациента, системой записи к врачу, лабораторией и системой передачи и архивирования изображений, говорит Галстян. Он также рассказал, что проекты компании в области искусственного интеллекта рассчитаны на пять-десять лет.

За следующие три-пять лет «Ташир медика» планирует построить сеть диагностических центров для диспансеризации. Первый из них, как ожидают в компании, заработает к концу 2018 года — началу 2019 года в Москве, а еще от двух до четырех центров будет открыто «в значимых городах», список которых пока не определен.

По словам Галстяна, это мировой тренд — медицина движется к профилактике и ранней диагностике заболеваний. Диагностические центры «Ташир медики», по словам Галстяна, будут рассчитаны на средний и выше среднего ценовой сегменты и будут претендовать на участие в программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Единственный стационар, который планирует строить «Ташир медика», — госпиталь в Сколково, который они сами называют «госпиталем будущего». На сайте компании указано, что он «станет первым полностью цифровым госпиталем международного уровня в России». Строительство госпиталя планируется начать в конце 2017 года — начале 2018 года, ввод в эксплуатацию объекта и операционный пуск запланирован на 2021 год.

Промышленно-строительная группа компаний «Ташир» объединяет более 200 компаний. Президент и основатель группы компаний — Самвел Карапетян.

Теги: медицина , Самвел Карапетян , «Ташир»
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