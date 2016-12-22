Савченко назвала идею создания Малороссии криком о помощи

Надежда Савченко считает заявление о создании Малороссии признанием руководителей непризнанных республик о том, что в Донбассе не хотят жить в России, а тянутся к Украине

Надежда Савченко (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире собственной программы на телеканале News One​ рассказала, что считает заявление о создании Малороссии на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики «отчаянным криком о помощи».

По ее словам, оставшихся в ДНР людей «не устраивает гнет России», несмотря на то, что они все равно стоят с оружием против Украины. По ее мнению, заявление о Малороссии свидетельствует о том, что в Донецке не хотят жить в России, а больше тянутся к Украине, что как бы они не любили Россию, они больше любят Украину. «Хотя мы убиваем их, а они убивают нас», — сказала она.

Савченко также подчеркнула, что не нужно возвращать Донбасс военным путем. «Это было бы нормально в 2014 году, но не сейчас», — подчеркнула она.

Как объяснила Савченко, Донбасс со своими проблемами, который живет на российские дотации, изначально не был нужен Москве, в отличие от Крыма, «который отдали украинские чиновники».

​Савченко предположила, что российские власти сами не были готовы к заявлению о создании Малороссии, и призвала не видеть во всем «руку Кремля».

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, которое станет правопреемником нынешней Украины. Он пообещал, что новая страна будет федерацией с широкой автономией регионов.